Гарри Кейн объяснил, за счёт чего «Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн объяснил, за счёт чего мюнхенская команда обыграла «Челси» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Прошедшая накануне на стадионе «Альянц Арена» встреча завершилась победой «Баварии» со счётом 3:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Чалоба – 20' 2:0 Кейн – 27' 2:1 Палмер – 29' 3:1 Кейн – 63'
«Потрясающий результат! Мы играли с действительно сильным соперником, повели 2:0… Обидно было пропустить сразу после этого, но мы сохранили спокойствие и сыграли очень хорошо во втором тайме. Мы не дали игрокам «Челси» в полной мере воспользоваться преимуществами прессинга.
Потом игроки «синих» устали, появилось свободное пространство. Это была тяжёлая, силовая игра. Мы довольны результатом», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в социальной сети X.
