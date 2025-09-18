Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Гарри Кейн объяснил, за счёт чего «Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн объяснил, за счёт чего мюнхенская команда обыграла «Челси» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Прошедшая накануне на стадионе «Альянц Арена» встреча завершилась победой «Баварии» со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Чалоба – 20'     2:0 Кейн – 27'     2:1 Палмер – 29'     3:1 Кейн – 63'    

«Потрясающий результат! Мы играли с действительно сильным соперником, повели 2:0… Обидно было пропустить сразу после этого, но мы сохранили спокойствие и сыграли очень хорошо во втором тайме. Мы не дали игрокам «Челси» в полной мере воспользоваться преимуществами прессинга.

Потом игроки «синих» устали, появилось свободное пространство. Это была тяжёлая, силовая игра. Мы довольны результатом», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в социальной сети X.

Защитник «Баварии» Та ответил на заявления, что у мюнхенцев нет шансов в Лиге чемпионов
