Гарри Кейн объяснил, за счёт чего «Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн объяснил, за счёт чего мюнхенская команда обыграла «Челси» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Прошедшая накануне на стадионе «Альянц Арена» встреча завершилась победой «Баварии» со счётом 3:1.

«Потрясающий результат! Мы играли с действительно сильным соперником, повели 2:0… Обидно было пропустить сразу после этого, но мы сохранили спокойствие и сыграли очень хорошо во втором тайме. Мы не дали игрокам «Челси» в полной мере воспользоваться преимуществами прессинга.

Потом игроки «синих» устали, появилось свободное пространство. Это была тяжёлая, силовая игра. Мы довольны результатом», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в социальной сети X.