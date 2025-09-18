«Могу успокоить». Александр Бубнов — о положении «Ростова» в РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о положении «Ростова» в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Могу успокоить. Вот эта игра с ЦСКА показала тот ресурс… Хотя у ЦСКА там, я говорю, проблемы были с тем, что они сыграли, может быть, свою худшую игру, и плюс они в меньшинстве остались. Поэтому они наберут свои очки. Неслучайно они так радовались. Им надо было выдохнуть и вот это напряжение себе снять, потому что они там внизу болтались. Они будут, ну, в десятке они могут быть, но они точно в переходных играх не будут. С тренерским составом там всё нормально. Они все, как говорится, сработались, они прекрасно игроков знают», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».