Нойер не согласился с утверждением, что «Бавария» — аутсайдер Лиги чемпионов
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер отреагировал на слова почётного президента мюнхенского клуба Ули Хёнеса, ранее заявившего, что немецкий гранд является одним из аутсайдеров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Накануне, 17 сентября, «Бавария» обыграла «Челси» (3:1) в матче 1-го тура общего этапа ЛЧ.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Чалоба – 20' 2:0 Кейн – 27' 2:1 Палмер – 29' 3:1 Кейн – 63'
«Когда играешь за «Баварию», всегда хочется побеждать, особенно в Лиге чемпионов. Это всегда наша цель. Но мы должны двигаться шаг за шагом — сначала в топ-8, а следом и к финалу», — приводит слова Нойера Bayern & Germany в социальной сети X.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».
