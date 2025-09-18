Скидки
Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
«Если серьёзное предложение, не задумывайся — сразу в «Барселону». Бубнов — о Батракове

Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал информацию о возможном интересе со стороны испанской «Барселоны» к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову.

«Они за многими следят. Если серьёзное предложение, не задумывайся — сразу в «Барселону», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 20-летний Алексей Батраков провёл восемь матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Также на его счету три игры и два гола в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 12 млн.

