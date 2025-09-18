«Разница была огромной». Тренер «Аталанты» Юрич — о поражении от «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер итальянской «Аталанты» Иван Юрич прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» (0:4).

«Думаю, разница была огромной. Мы сыграли очень хорошо после первого гола, но очевидно, что они гораздо выше нас по уровню.

Отсутствие Эдерсона, Колашинаца, Лукмана и Скамакки? Это сильно сказалось. Тем не менее я извлёк из этого матча много позитива, потому что увидел игроков, способных играть на таком уровне. Со временем и восстановлением после травм мы снова будем конкурентоспособны.

Честно говоря, мы внимательно их проанализировали. Мы заметили, что те, кто играет низко против них, всегда проигрывают. Единственные, кто играл хорошо против них, — это те, кто пытался достать их в верхней части», — приводит слова Юрича RMC Sport.