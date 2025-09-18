Лионель Месси продлит контракт с «Интер Майами» в ближайшие две недели — ESPN

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси ведёт переговоры о продлении контракта с клубом. Об этом сообщил Mundo Deportivo со ссылкой на аргентинский телеканал ESPN.

По информации источника, стороны находятся на завершающей стадии переговоров, осталось согласовать лишь некоторые детали. Финансовые условия не разглашаются, но официальное объявление, как ожидается, состоится в течение следующих двух недель.

38-летний Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В текущем сезоне американской МЛС Месси провёл 21 матч, в которых отметился 20 забитыми мячами и девятью результативными передачами.