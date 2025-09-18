Джикия объяснил, почему нынешний сезон РПЛ является определяющим для направления футбола

Экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия, ныне выступающий за турецкий «Антальяспор», объяснил, почему нынешний сезон Мир РПЛ является определяющим для направления футбола.

— «Спартак» удивляет?

— «Спартак» удивляет. Этот сезон во многом будет определяющим, потому что [клуб совершает] большие покупки, есть большие амбиции.

— Для кого определяющий?

— Для направления футбола в целом. В следующем году, возможно, изменится лимит. Сегодня у «Спартака» очень хорошие легионеры, есть футболисты очень серьёзного уровня, с которыми можно добиваться самых высоких результатов и вокруг которых можно строить игру, встраивать русских ребят, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что лимит на легионеров в чемпионате России с сезона-2028/2029 будет ужесточён по схеме «10 легионеров в заявке, пять на поле». На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них. По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Краснодар», который набрал 19 очков по результатам восьми проведённых матчей. Второе место занимает «Балтика» (16), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (16). В зоне вылета находятся «Сочи» (1) и «Акрон» (6).