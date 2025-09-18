Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА, Испания стала первой

Сборная России поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА, Испания стала первой
Аудио-версия:
Комментарии

ФИФА на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд. Сборная России поднялась на 33-е место.

Рейтинг национальных команд ФИФА, 18 сентября:

1. Испания — 1875,37;
2. Франция — 1870,92;
3. Аргентина — 1870,32;
4. Англия — 1820,44;
5. Португалия — 1779,55;
6. Бразилия — 1761,6;
7. Нидерланды — 1754,17;
8. Бельгия — 1739,54;
9. Хорватия — 1714,2;
10. Италия — 1710,06.

33. Россия — 1521,74.

В сентябре россияне провели два товарищеских матча: с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Материалы по теме
«Ты знаешь, сколько это стоит?» Детали разгрома от сборной России — сильнейшей за три года
«Ты знаешь, сколько это стоит?» Детали разгрома от сборной России — сильнейшей за три года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android