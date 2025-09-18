Сборная России поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА, Испания стала первой

ФИФА на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд. Сборная России поднялась на 33-е место.
Рейтинг национальных команд ФИФА, 18 сентября:
1. Испания — 1875,37;
2. Франция — 1870,92;
3. Аргентина — 1870,32;
4. Англия — 1820,44;
5. Португалия — 1779,55;
6. Бразилия — 1761,6;
7. Нидерланды — 1754,17;
8. Бельгия — 1739,54;
9. Хорватия — 1714,2;
10. Италия — 1710,06.
…
33. Россия — 1521,74.
В сентябре россияне провели два товарищеских матча: с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.