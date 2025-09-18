Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Казанский поделился впечатлениями от матча «Ливерпуль» — «Ателтико»

Казанский поделился впечатлениями от матча «Ливерпуль» — «Ателтико»
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Оkko Денис Казанский поделился впечатлениями от матча 1-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). Итоговый счёт встречи — 3:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Робертсон – 4'     2:0 Салах – 6'     2:1 М. Льоренте – 45+3'     2:2 М. Льоренте – 81'     3:2 ван Дейк – 90+2'    

«Матч ждали все болельщики «Ливерпуля», да и в целом в Англии, чтобы увидеть самого дорогого игрока в истории британского футбола — Александера Исака. Арне Слот сразу отправил его в стартовый состав. Кажется, мы увидели создание первой тройки атаки этой команды, выражаясь хоккейной терминологией. Гакпо, Салах и Исак. Первые минуты они были абсолютно феноменальны, потому что за шесть минут «Ливерпуль» забил два мяча. Сначала повезло с рикошетом, затем Салах всё сделал элегантно — и «Ливерпулю» стало скучно. Они просто зевали и смотрели на те попытки, которые есть у «Атлетико». Мадридцы приехали в ослабленном составе, больше половины тех, кого подписал Симеоне, по разным причинам — но в основном травмы — не смогли сыграть в этом матче, поэтому слепили из того, что было.

Глядя на такой дремотный «Ливерпуль», «Атлетико» включился, забил один в концовке тайма и вышел с надеждами на второй. Но «Ливерпуль» мог закончить всё раньше — штанга Салаха, момент Экитике. Исак ушёл пораньше, потому что ещё не готов играть все 90 минут. И Льоренте в концовке второго тайма счёт сравнял. Не сказать, что это было неожиданно, потому что «Атлетико» очень серьёзно отнёсся к этой игре, в каждом движении, отборе, особенно после появления Коке, чувствовался класс футболистов из Мадрида. Казалось, что на 2:2 всё и закончится, результат точно устроит обе команды, всё-таки старт чемпионата. Но где такое можно представить — «Ливерпуль» отдаёт игру, выигрывая по ходу матча 2:0. Тем более есть статистика, по которой «Ливерпуль» — первая команда в истории АПЛ, которая одержала четыре победы подряд, забивая после 80-й минуты.

Эта тенденция сохранилась, но уже в другом турнире. Вирджил ван Дейк после углового в добавленное время делает счёт 3:2. Тут же Симеоне сцепился с болельщиком, это было очень ярко, в итоге удаление. Кажется, он просто добавил время своей команде, потому что «Атлетико» смог провести последнюю атаку уже в крохе оставшихся секунд. Сёрлоту осталось пробить куда угодно — влево, вправо, но ударил точно в руки Алисону. Таким образом «Ливерпуль» победил в очень непростом и темпераментом матче», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Как «Ливерпуль» это делает?! «Атлетико» сотворил чудо, но потом ван Дейк пришёл на угловой
Видео
Как «Ливерпуль» это делает?! «Атлетико» сотворил чудо, но потом ван Дейк пришёл на угловой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android