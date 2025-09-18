Казанский поделился впечатлениями от матча «Ливерпуль» — «Ателтико»

Комментатор Оkko Денис Казанский поделился впечатлениями от матча 1-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). Итоговый счёт встречи — 3:2.

«Матч ждали все болельщики «Ливерпуля», да и в целом в Англии, чтобы увидеть самого дорогого игрока в истории британского футбола — Александера Исака. Арне Слот сразу отправил его в стартовый состав. Кажется, мы увидели создание первой тройки атаки этой команды, выражаясь хоккейной терминологией. Гакпо, Салах и Исак. Первые минуты они были абсолютно феноменальны, потому что за шесть минут «Ливерпуль» забил два мяча. Сначала повезло с рикошетом, затем Салах всё сделал элегантно — и «Ливерпулю» стало скучно. Они просто зевали и смотрели на те попытки, которые есть у «Атлетико». Мадридцы приехали в ослабленном составе, больше половины тех, кого подписал Симеоне, по разным причинам — но в основном травмы — не смогли сыграть в этом матче, поэтому слепили из того, что было.

Глядя на такой дремотный «Ливерпуль», «Атлетико» включился, забил один в концовке тайма и вышел с надеждами на второй. Но «Ливерпуль» мог закончить всё раньше — штанга Салаха, момент Экитике. Исак ушёл пораньше, потому что ещё не готов играть все 90 минут. И Льоренте в концовке второго тайма счёт сравнял. Не сказать, что это было неожиданно, потому что «Атлетико» очень серьёзно отнёсся к этой игре, в каждом движении, отборе, особенно после появления Коке, чувствовался класс футболистов из Мадрида. Казалось, что на 2:2 всё и закончится, результат точно устроит обе команды, всё-таки старт чемпионата. Но где такое можно представить — «Ливерпуль» отдаёт игру, выигрывая по ходу матча 2:0. Тем более есть статистика, по которой «Ливерпуль» — первая команда в истории АПЛ, которая одержала четыре победы подряд, забивая после 80-й минуты.

Эта тенденция сохранилась, но уже в другом турнире. Вирджил ван Дейк после углового в добавленное время делает счёт 3:2. Тут же Симеоне сцепился с болельщиком, это было очень ярко, в итоге удаление. Кажется, он просто добавил время своей команде, потому что «Атлетико» смог провести последнюю атаку уже в крохе оставшихся секунд. Сёрлоту осталось пробить куда угодно — влево, вправо, но ударил точно в руки Алисону. Таким образом «Ливерпуль» победил в очень непростом и темпераментом матче», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».