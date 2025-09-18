Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «БроукБойз» подтвердил участие Смолова и Ари в матче Кубка России с «Соколом»

Президент «БроукБойз» подтвердил участие Смолова и Ари в матче Кубка России с «Соколом»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал, что нападающие Ари и Фёдор Смолов сыграют за команду в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с саратовским «Соколом». Игра пройдёт 23 сентября на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Начало матча — в 19:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Broke Boys
Не начался
Сокол
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Смолов специально прерывает свою поездку на турнир The International по Dota 2, чтобы вернуться в Москву 19-го числа и провести несколько тренировок. Ари сейчас был с РФС в поездке в Тольятти. 20-21 сентября он примет участие в Кубке легенд. Он также будет готовиться к матчу Кубка России. Оба должны сыграть против «Сокола». Для Фёдора этот матч принципиальный вдвойне, потому что он является воспитанником саратовского футбола», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Медиаклуб останется в Кубке России. Спасибо Фёдору Смолову!
Медиаклуб останется в Кубке России. Спасибо Фёдору Смолову!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android