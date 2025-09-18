«Очень сложная ситуация». Защитник «Кайрата» Сорокин — о травмах вратарей команды

Российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин высказался о ситуации с голкиперами команды в преддверии матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонским «Спортингом». Два основных вратаря «Кайрата» получили травмы и не смогут помочь команде в игре с португальцами.

«Да, очень сложная ситуация для всей команды. В игре с «Актобе» сломали челюсть нашему вратарю [Темирлану Анарбекову]. Желаю скорейшего выздоровления и выхода на поле и ему, и Сане Заруцкому. Но предоставляется шанс другому голкиперу — он будет всё делать, а мы обязательно поможем ему, чтобы он чувствовал нашу опору. Поэтому всё будет нормально», — приводит слова Сорокина Meta-ratings.kz.

Матч между «Кайратом» и «Спортингом» пройдёт сегодня, 18 сентября, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, Португалия. Начало — в 22:00 мск.