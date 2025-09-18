Фабио Капелло оценил новую молодую звезду миланского «Интера»

Известный тренер Фабио Капелло оценил молодого нападающего «Интера» Пио Эспозито после его дебюта в Лиге чемпионов. Накануне 20-летний итальянец вышел на поле в матче с «Аяксом» (2:0).

«Я не очень хорошо его знаю, я видел его игру всего несколько раз. Однако то, как он взаимодействовал в симбиозе с Тюрамом, выглядело просто замечательно. Это говорит о его умении видеть игру, понимать игру и занимать выгодную позицию. Это очень много значит.

Лучшее в этом игроке — его контроль мяча. Он фантастический. Игра такого качества произвела на меня впечатление. Ещё одна важная характеристика в нём — это видение поля: когда нужно придержать мяч, он его придерживает, когда нужно отдать мяч, он его отдаёт. Это игрок, которого можно сравнить по интеллекту с Эдином Джеко», — цитирует Капелло TMW.

Напомним, в нынешнем сезоне Эспозито сыграл за «Интер» два матча и не отметился результативными действиями. Ранее он сыграл за клуб на клубном чемпионате мира (два матча, один гол, один ассист).