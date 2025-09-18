Александр Ерохин — об эпизоде с футболкой Гандри: специфическая ситуация

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин назвал специфической ситуацию с футболкой защитника грозненского «Ахмата» Надера Гандри. Напомним, Надер подарил болельщику свою футболку после удаления в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2), но попросил её обратно после решения VAR. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Специфическая ситуация. Если бы человек побежал с футболкой со стадиона, не знаю, может пришлось бы играть в другой или делать замену. Это футбол.

Эмоции иногда преобладают, поэтому иногда игроки принимают немного эмоциональные решения. Такие ситуации случаются», — сказал Ерохин в эфире «Матч ТВ».