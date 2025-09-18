Александр Ерохин — об эпизоде с футболкой Гандри: специфическая ситуация
Поделиться
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин назвал специфической ситуацию с футболкой защитника грозненского «Ахмата» Надера Гандри. Напомним, Надер подарил болельщику свою футболку после удаления в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2), но попросил её обратно после решения VAR. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43' 2:0 Соболев – 59' 2:1 Гандри – 73'
«Специфическая ситуация. Если бы человек побежал с футболкой со стадиона, не знаю, может пришлось бы играть в другой или делать замену. Это футбол.
Эмоции иногда преобладают, поэтому иногда игроки принимают немного эмоциональные решения. Такие ситуации случаются», — сказал Ерохин в эфире «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 18 сентября 2025
-
13:09
-
13:05
-
12:57
-
12:55
-
12:45
-
12:44
-
12:44
-
12:27
-
12:25
-
12:02
-
11:54
-
11:40
-
11:27
-
11:25
-
11:22
-
11:14
-
11:05
-
10:56
-
10:52
-
10:50
-
10:50
-
10:40
-
10:36
-
10:33
-
10:19
-
10:09
-
10:00
-
09:50
-
09:50
-
09:48
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:27
-
09:25