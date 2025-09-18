Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник Валентин Пальцев поделился впечатлениями от дебюта за «Краснодар»

Комментарии

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о дебюте за клуб в матче Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (2:1). Ранее он перешёл к «быкам» из махачкалинского «Динамо».

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 14'     0:2 Аугусто – 62'     1:2 Божин – 83'    

«Эмоции положительные. Спасибо, что поздравили с дебютом. Спасибо, во-первых, главному тренеру и команде за поддержку и доверие. И за поддержку трибунам, которые приехали на выезд поддержать нас.

Игра была, думаю, под нашим контролем большую часть времени, только в конце чуть мы подсели. В этом была, думаю, проблема, что появились моменты у «Крыльев Советов». В остальном, думаю, заслуженно победили», — сказал Пальцев в интервью клубной пресс-службе.

