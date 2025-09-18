Скидки
Главная Футбол Новости

Валентин Пальцев высказался об игре на позиции правого защитника в «Краснодаре»

Валентин Пальцев высказался об игре на позиции правого защитника в «Краснодаре»
Комментарии

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о выступлении на позиции крайнего защитника. Пальцев дебютировал за «Краснодар» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов». «Краснодар» выиграл со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 14'     0:2 Аугусто – 62'     1:2 Божин – 83'    

«Да я уже играл на этой позиции и в ФНЛ, и во Второй лиге. Поэтому для меня это не опыт. Просто я уже отвык от неё. И сейчас время, которое я нахожусь в «Краснодаре», я постепенно привыкаю и вспоминаю все обязательства этой позиции», — сказал Пальцев в интервью клубной пресс-службе.

Ранее Валентин Пальцев перешёл к «быкам» из махачкалинского «Динамо».

