Валентин Пальцев высказался об игре на позиции правого защитника в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о выступлении на позиции крайнего защитника. Пальцев дебютировал за «Краснодар» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов». «Краснодар» выиграл со счётом 2:1.

«Да я уже играл на этой позиции и в ФНЛ, и во Второй лиге. Поэтому для меня это не опыт. Просто я уже отвык от неё. И сейчас время, которое я нахожусь в «Краснодаре», я постепенно привыкаю и вспоминаю все обязательства этой позиции», — сказал Пальцев в интервью клубной пресс-службе.

Ранее Валентин Пальцев перешёл к «быкам» из махачкалинского «Динамо».