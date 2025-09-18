Капитан «Зенита» Дуглас Сантос назвал очень важным свой дебют за сборную Бразилии

Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о своём дебюте за сборную Бразилии во время сентябрьской международной паузы. Ранее Сантос получил российский паспорт и право выступать за сборную России, однако после получения вызова в национальную команду Бразилии вновь сменил спортивное гражданство. За «селесао» Дуглас дебютировал в матче отборочного раунда к чемпионату мира — 2026 с Чили (3:0).

«Я чувствовал себя хорошо в сборной. Это был момент, которого я очень долго ждал, и вот после девяти лет я вернулся в сборную Бразилии и смог дебютировать в первой же игре, в официальном матче. Это было очень важно для меня и для моей семьи. С Карло Анчелотти мы много говорили о футболе. Я сказал, что для меня важно помогать сборной в течение того периода, пока буду в ней. Спасибо богу за то время, что я был в команде», — приводит слова Сантоса ТАСС.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Бразилец — многократный чемпион России.