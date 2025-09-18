Агент Тюкавина отреагировал на первый гол игрока после травмы крестообразной связки

Футбольный агент Алексей Сафонов, являющийся представителем нападающего «Динамо» Москва Константина Тюкавина, отреагировал на первый гол форварда после восстановления от травмы крестообразных связок колена. Нападающий забил гол в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (4:0).

«Всё идёт по плану. Тюкавин наконец забил, молодец. Это было важно, и чем быстрее, тем лучше. Но «Сочи» — такая команда, что и в Первой лиге не боролись бы за выход. А Костя идёт в борьбу, болевых ощущений у него нет. И после этого гола он получил эмоциональный всплеск. Но вся работа ещё впереди. Не сомневаюсь, что всё будет хорошо, у Тюкавина есть стимул работать. Знаю характер Кости: он всегда ставит большие задачи, амбициозный парень», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.