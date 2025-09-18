Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Агент Тюкавина отреагировал на первый гол игрока после травмы крестообразной связки

Агент Тюкавина отреагировал на первый гол игрока после травмы крестообразной связки
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Алексей Сафонов, являющийся представителем нападающего «Динамо» Москва Константина Тюкавина, отреагировал на первый гол форварда после восстановления от травмы крестообразных связок колена. Нападающий забил гол в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (4:0).

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 10'     0:2 Скопинцев – 22'     0:3 Маричаль – 36'     0:4 Тюкавин – 50'    

«Всё идёт по плану. Тюкавин наконец забил, молодец. Это было важно, и чем быстрее, тем лучше. Но «Сочи» — такая команда, что и в Первой лиге не боролись бы за выход. А Костя идёт в борьбу, болевых ощущений у него нет. И после этого гола он получил эмоциональный всплеск. Но вся работа ещё впереди. Не сомневаюсь, что всё будет хорошо, у Тюкавина есть стимул работать. Знаю характер Кости: он всегда ставит большие задачи, амбициозный парень», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Новости. Футбол
