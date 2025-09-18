Игрок «Зенита» Мостовой высказался о победе над «Ахматом» в Кубке России

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом». «Зенит» выиграл со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил нападающий Александр Соболев. За «Ахмат» единственный гол забил защитник Надер Гандри.

«Рад за Сашу Соболева, что забил. В принципе хорошо действовали, но где-то с 65 минуты сильно в оборону сели — это неправильно. Это огорчило. Будем исправлять», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

«Зенит» обеспечил себе выход из группы с первого места.