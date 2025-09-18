Георгий Джикия раскрыл, есть ли для него нерукопожатные люди в «Спартаке»

Экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия, ныне выступающий за турецкий «Антальяспор», ответил на вопрос, есть ли для него нерукопожатные люди в московском клубе. Джикия покинул «Спартак» 18 мая 2024 года на правах свободного агента. Сообщалось, что у футболиста был конфликт с на то время главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

— Абаскалю руку пожмёшь?

— Да. Никаких проблем.

— Есть в «Спартаке» нерукопожатные люди?

— Нет, всем пожму руку. Понятно, что с кем-то общаюсь больше, с кем-то — меньше, с кем-то нет общения, но не из-за того, что кто-то плохой и что-то сделал, просто в жизни так бывает, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Георгий Джикия выступает за «Антальяспор» с июля 2025 года. В турецкой Суперлиге-2025/2026 экс-защитник сборной России принял участие в пяти матчах и отметился одним забитым мячом.