Журналист Казаков: КДК дисквалифицирует Деяна Станковича на четыре матча РПЛ

Российский журналист Илья Казаков в своём телеграм-канале написал, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович будет дисквалифицирован решением КДК РФС на четыре игры Мир РПЛ. Сербский специалист был удалён по ходу матча 8-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (2:2) за использование нецензурных выражений в адрес арбитра.

«Возвращаясь к предстоящему решению КДК по Станковичу — дадут четыре матча. Не было бы нецензурной лексики, дали бы три. Скорее всего. А так рецидив в грубой форме. Пять? Могут и пять, но не думаю. Дерби с ЦСКА без него», — написал Казаков.

В случае если Станковича действительно дисквалифицируют на четыре игры РПЛ, главный тренер «Спартака» пропустит матчи с «Крыльями Советов», «Пари НН», ЦСКА и «Ростовом». Заседание КДК состоится завтра, 19 сентября. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков.