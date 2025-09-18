Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Журналист Казаков: КДК дисквалифицирует Деяна Станковича на четыре матча РПЛ

Российский журналист Илья Казаков в своём телеграм-канале написал, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович будет дисквалифицирован решением КДК РФС на четыре игры Мир РПЛ. Сербский специалист был удалён по ходу матча 8-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (2:2) за использование нецензурных выражений в адрес арбитра.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Возвращаясь к предстоящему решению КДК по Станковичу — дадут четыре матча. Не было бы нецензурной лексики, дали бы три. Скорее всего. А так рецидив в грубой форме. Пять? Могут и пять, но не думаю. Дерби с ЦСКА без него», — написал Казаков.

В случае если Станковича действительно дисквалифицируют на четыре игры РПЛ, главный тренер «Спартака» пропустит матчи с «Крыльями Советов», «Пари НН», ЦСКА и «Ростовом». Заседание КДК состоится завтра, 19 сентября. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков.

