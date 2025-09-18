Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС установил самых активных участников драки в матче «Родина» — «Факел»

КДК РФС установил самых активных участников драки в матче «Родина» — «Факел»
Комментарии

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет установил самых активных участников драки в матче 10-го тура Лиги Pari между «Родиной» и «Факелом», который состоялся в понедельник, 15 сентября.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Гейе – 63'     2:0 Максименко – 90+5'    

«КДК РФС пригласил на заседание делегата матча «Родина» — «Факел» и судейскую бригаду. Также со стороны «Родины» приглашены игроки Мещанинов, Гогличидзе, Корян и Фищенко. Со стороны «Факела» — тренер Климов, администратор Тарасов и футболисты Гонгадзе и Магкеев», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
В ФНЛ сообщили о начале разбирательства по драке в матче «Родина» — «Факел»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android