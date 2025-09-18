КДК РФС установил самых активных участников драки в матче «Родина» — «Факел»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет установил самых активных участников драки в матче 10-го тура Лиги Pari между «Родиной» и «Факелом», который состоялся в понедельник, 15 сентября.

«КДК РФС пригласил на заседание делегата матча «Родина» — «Факел» и судейскую бригаду. Также со стороны «Родины» приглашены игроки Мещанинов, Гогличидзе, Корян и Фищенко. Со стороны «Факела» — тренер Климов, администратор Тарасов и футболисты Гонгадзе и Магкеев», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.