Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
22:00 Мск
Тарханов высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Балтикой» после поражения от «Ростова»

Тарханов высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Балтикой» после поражения от «Ростова»
Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча Фонбет Кубка России ЦСКА — «Балтика». Встреча состоится сегодня, 18 сентября.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
«ЦСКА будет реабилитироваться после поражения от «Ростова». Если брать составы, конечно, армейцы сильнее «Балтики», которая за счёт самоотверженности и организованной игры может оказать сопротивление. Это кубковый матч, нужно посмотреть, какие составы выйдут. Все команды их ротируют. «Балтика» в большей степени выйдет основным составом.

В матче с «Ростовом» у ЦСКА было два удаления, ошибка Акинфеева, всё это сложилось на исходе матча. И то я смотрел матч, ЦСКА мог сравнять счёт и при этом пропустить», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

