Тарханов высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Балтикой» после поражения от «Ростова»

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча Фонбет Кубка России ЦСКА — «Балтика». Встреча состоится сегодня, 18 сентября.

«ЦСКА будет реабилитироваться после поражения от «Ростова». Если брать составы, конечно, армейцы сильнее «Балтики», которая за счёт самоотверженности и организованной игры может оказать сопротивление. Это кубковый матч, нужно посмотреть, какие составы выйдут. Все команды их ротируют. «Балтика» в большей степени выйдет основным составом.

В матче с «Ростовом» у ЦСКА было два удаления, ошибка Акинфеева, всё это сложилось на исходе матча. И то я смотрел матч, ЦСКА мог сравнять счёт и при этом пропустить», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.