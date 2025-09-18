Кака заявил, что хочет стать тренером

Легендарный экс-футболист «Милана», «Реала» и сборной Бразилии Кака заявил, что хотел бы начать тренерскую карьеру. Он признался, что даже после завершения карьеры сохраняет любовь к футболу.

«Я люблю футбол. Однажды я хотел бы стать тренером. Это будет невероятным вызовом для меня!» — приводит слова Кака PianetaMilan.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может пригласить Кака в свой тренерский штаб в сборной Бразилии. Сам Кака готов рассмотреть данное предложение и присоединиться к команде Анчелотти. После завершения карьеры футболиста в декабре 2017 года Кака не был вовлечён в футбольную деятельность.