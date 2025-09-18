Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кака заявил, что хочет стать тренером

Кака заявил, что хочет стать тренером
Комментарии

Легендарный экс-футболист «Милана», «Реала» и сборной Бразилии Кака заявил, что хотел бы начать тренерскую карьеру. Он признался, что даже после завершения карьеры сохраняет любовь к футболу.

«Я люблю футбол. Однажды я хотел бы стать тренером. Это будет невероятным вызовом для меня!» — приводит слова Кака PianetaMilan.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может пригласить Кака в свой тренерский штаб в сборной Бразилии. Сам Кака готов рассмотреть данное предложение и присоединиться к команде Анчелотти. После завершения карьеры футболиста в декабре 2017 года Кака не был вовлечён в футбольную деятельность.

Материалы по теме
Карло Анчелотти назвал имена лучших футболистов, которых когда-либо тренировал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android