Игрок «Ахмата» Касинтура сообщил о процессе получения российского гражданства

Летний новичок «Ахмата» Эгаш Касинтура сообщил о процессе получения российского гражданства.

«Сейчас идёт процесс получения российского гражданства. Посмотрим, чем всё закончится», — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, ранее Касинтура выступал за мини-футбольный клуб из Сыктывкара. В 2021 году перешёл в ФК «Уфа», дебютировав в РПЛ летом того же года. Последние два сезона Эгаш находился в составе махачкалинского «Динамо». За клуб из Дагестана футболист провёл в общей сложности 65 матчей и забил девять голов. В нынешнем сезоне за «Ахмат» он провёл 10 матчей, забил три гола и отдал один ассист.