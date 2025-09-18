Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России после получения гражданства РФ

Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России после получения гражданства РФ
Комментарии

Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос не планировал выступать за сборную России по футболу после получения гражданства Российской Федерации. В сентябрьскую международную паузу Сантос дебютировал за национальную команду Бразилии, появившись на поле в матче отборочного раунда к чемпионату мира — 2026 с Чили (3:0).

«С самого начала я дал понять, что хочу играть за сборную Бразилии. И как все увидели, у меня появился шанс, и я осуществил свою мечту, детскую мечту, мечту не только мою, но и всей моей семьи. Слава богу, что появилась такая возможность, выступая за «Зенит», — приводит слова Сантоса ТАСС.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Бразилец — многократный чемпион России.

Материалы по теме
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос назвал очень важным свой дебют за сборную Бразилии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android