Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России после получения гражданства РФ

Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос не планировал выступать за сборную России по футболу после получения гражданства Российской Федерации. В сентябрьскую международную паузу Сантос дебютировал за национальную команду Бразилии, появившись на поле в матче отборочного раунда к чемпионату мира — 2026 с Чили (3:0).

«С самого начала я дал понять, что хочу играть за сборную Бразилии. И как все увидели, у меня появился шанс, и я осуществил свою мечту, детскую мечту, мечту не только мою, но и всей моей семьи. Слава богу, что появилась такая возможность, выступая за «Зенит», — приводит слова Сантоса ТАСС.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Бразилец — многократный чемпион России.