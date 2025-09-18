Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих игроков РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих футболистов Мир Российской Премьер-Лиги. Так, в десятку рейтинга попали полузащитник «Зенита» Луис Энрике, хавбек «Локомотива» Алексей Батраков и нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Луис Энрике («Зенит») — € 25 млн;

2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — € 25 млн;

3. Алексей Батраков («Локомотив») — € 23 млн;

4. Жерсон («Зенит») — € 22 млн;

5. Жедсон Фернандеш («Спартак») — € 20 млн;

6. Вендел («Зенит») — € 18 млн;

7. Матвей Кисляк (ЦСКА) — € 16 млн;

8. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — € 16 млн;

9. Манфред Угальде («Спартак») — € 15 млн;

10. Эсекьель Барко («Спартак») — € 14 млн;