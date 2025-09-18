Скидки
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Трансферная стоимость Матвея Кисляка выросла в два раза — Transfermarkt

Трансферная стоимость Матвея Кисляка выросла в два раза — Transfermarkt
Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков Мир Российской Премьер-Лиги. Рыночная стоимость полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка выросла в два раза с € 8 млн до € 16 млн.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Матвей Кисляк провёл восемь матчей, в которых забил два мяча и оформил три голевые передачи. Также на счету полузащитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (19).

