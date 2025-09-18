Трансферный ценник Жерсона за время в «Зените» понизился на € 3 млн

Полузащитник «Зенита» Жерсон существенно потерял в трансферной стоимости с момента перехода в петербургский клуб. Согласно последнему обновлению Transfermarkt, ценник бразильца снизился на € 3 млн — с € 25 млн до € 22 млн.

Таким образом, Жерсон стал самым подешевевшим игроком РПЛ в последнем обновлении трансферных ценников.

На старте сезона-2025/2026 Жерсон принял участие в шести матчах сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге и не отметился забитыми мячами. Летом 2025 года бразилец вместе с «Фламенго» добрался до 1/8 финала клубного чемпионата мира, где его команда уступила «Баварии» (2:4). После этого он перебрался в «Зенит», хотя имел предложения из Саудовской Аравии. Сумма трансфера, по версии СМИ, составила € 25 млн.