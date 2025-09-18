Батраков — самый дорогой россиянин по версии Transfermarkt. Он обошёл Головина и Сафонова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим российским футболистом по версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt. По итогам последнего обновления трансферный ценник Батракова взлетел до € 23 млн.

Благодаря такому скачку Алексей обошёл Александра Головина из «Монако» (€ 20 млн) и Матвея Сафонова из «Пари Сен-Жермен» (€ 20 млн).

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний Батраков принял участие в 11 играх во всех турнирах за «Локомотив», где забил 10 мячей и сделал две результативные передачи. Ранее другой авторитетный портал CIES оценил Батракова в сумму от € 41 млн до € 47 млн.