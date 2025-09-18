Тарханов: если «Балтика» финиширует в тройке лидеров РПЛ, тогда это будет открытие

Известный отечественный тренер Александр Тарханов призвал не делать поспешных выводов по поводу успеха «Балтики». Сейчас калининградская команда идёт на втором месте в Мир РПЛ.

«Мы всё время стремимся опередить ситуацию. Посмотрим, как будет дальше. «Балтика» начала сезон очень хорошо. Состав у них хороший, играют с большой самоотдачей. Когда закончится сезон и «Балтика» будет в тройке лидеров — вот это будет открытие. Если попадут в пятёрку — будет супер для «Балтики». Посмотрим, игр будет ещё много.

Команда была открытием сезона и в Первой лиге: «Балтика» достаточно уверенно заняла первое место, хотя соперники были хорошие — «Урал», «Сочи», «Черноморец» и «Торпедо». Но они переиграли всех», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.