Агент Батракова: оценка Transfermarkt стоимости Алексея соответствует реальности

Владимир Кузьмичёв, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на повышение трансферной стоимости своего клиента по версии Transfermarkt. Сейчас хавбек сборной России оценивается в € 23 млн.

«Понятно, что все всегда смотрят на Transfermarkt, потому что никто не даёт альтернативной оценки. Исходя из того, что больше опереться не на кого, оценка Transfermarkt соответствует реальности. Конечно, такая цифра отражает степень прогресса Алексея.

Когда второй сезон футболист играет на стабильно высоком уровне, это говорит о том, что точно не была единичная вспышка, которая часто бывает у молодых игроков: в одном сезоне себя ярко проявят, а потом уходят в тень. В случае с Алексеем приходит понимание, что футболист способен играть и прогрессировать дальше на большом отрезке времени. Можно прогнозировать, что вся карьера у него будет на высочайшем уровне», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.