Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Батракова: оценка Transfermarkt стоимости Алексея соответствует реальности

Агент Батракова: оценка Transfermarkt стоимости Алексея соответствует реальности
Аудио-версия:
Комментарии

Владимир Кузьмичёв, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на повышение трансферной стоимости своего клиента по версии Transfermarkt. Сейчас хавбек сборной России оценивается в € 23 млн.

«Понятно, что все всегда смотрят на Transfermarkt, потому что никто не даёт альтернативной оценки. Исходя из того, что больше опереться не на кого, оценка Transfermarkt соответствует реальности. Конечно, такая цифра отражает степень прогресса Алексея.

Когда второй сезон футболист играет на стабильно высоком уровне, это говорит о том, что точно не была единичная вспышка, которая часто бывает у молодых игроков: в одном сезоне себя ярко проявят, а потом уходят в тень. В случае с Алексеем приходит понимание, что футболист способен играть и прогрессировать дальше на большом отрезке времени. Можно прогнозировать, что вся карьера у него будет на высочайшем уровне», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Батраков — самый дорогой россиянин по версии Transfermarkt. Он обошёл Головина и Сафонова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android