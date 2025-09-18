Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
22:00 Мск
Футбол Новости

Бубнов поставил единицу «Балтике» за игру с «Зенитом» в 8-м туре РПЛ

Бубнов поставил единицу «Балтике» за игру с «Зенитом» в 8-м туре РПЛ
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам калининградской «Балтики» за матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). Команда получила оценку «единица».

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

По подсчётам Бубнова, «Балтика» за игру набрала 700 технико-тактических действий при 46% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. «Балтика» располагается на второй строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 19 очков.

