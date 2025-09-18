Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Шесть игроков «Зенита» — в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ

Сразу шесть игроков санкт-петербургского «Зенита» вошли в топ-10 самых подешевевших футболистов Мир Российской Премьер-Лиги по версии Transfermarkt.

Полностью рейтинг самых подешевевших игроков РПЛ выглядит следующим образом:

1. Жерсон («Зенит») — € 22 млн (- € 3 млн);
2. Максим Глушенков («Зенит») — € 12 млн (- € 2 млн);
3. Лусиано Гонду («Зенит») — € 10 млн (- € 2 млн);
4. Александер Джику («Спартак») — € 5 млн (- € 1,5 млн);
5. Нино («Зенит») — € 10 млн (- € 1 млн);
6. Страхиня Эракович («Зенит») — € 8 млн (- € 1 млн);
7. Максим Осипенко («Динамо» Москва) — € 4 млн (- € 1 млн);
8. Жерзино Ньямси («Локомотив») — € 4 млн (- € 1 млн);
9. Муми Нгамалё («Динамо» Москва) — € 3,5 млн (- € 0,5 млн);
10. Евгений Латышонок («Зенит») — € 3,5 млн (- € 0,5 млн);

Материалы по теме
Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих игроков РПЛ
