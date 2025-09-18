«Все мы ждём чуда». Комментатор Степанов — о матче «Кайрата» со «Спортингом» в ЛЧ

Комментатор Okko Александр Степанов высказался о предстоящем матче казахстанского «Кайрата» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом».

«Глядя на вывеску, «Спортинг» — «Кайрат» так и хочется представить матч, где на одном фланге играет Марат Измайлов в цветах лиссабонцев, а на другом по ту сторону центральной линии Андрей Аршавин с беркутом на груди. Увы, оба футболиста уже завершили карьеры и на поле мы увидим других героев.

Два новобранца «Челси» — Жеовани Кенда и Дастан Сатпаев — сойдутся между собой в очном матче. Оба футболиста примерят цвета «синих» в следующем сезоне.

По матчу рисунок максимально тривиален – «Спортинг» будет владеть мячом и раз за разом угрожать воротам юного голкипера – Серхана Калмырза. «Кайрат» закроется и будет стараться выбегать в редкие контратаки, но основной фокус, разумеется, будет на обороне своих ворот.

Кстати, о вратарях, – основной кипер Александр Заруцкий травмировался ещё по ходу отборочных раундов. Заменивший его Темирлан Анарбеков, ставший героем в серии пенальти с «Селтиком», получил травму в прошлом матче с «Актобе».

Наличие на последнем рубеже 18-летнего вратаря, у которого пока лишь 78 минут на взрослом уровне, – точно говорит не в пользу алматинцев. Но все мы ждём чуда, иначе зачем ехать в Лиссабон, – варианта два: либо «Кайрат» перегорит и получит пачку мячей от того же Кенды, Луиса Суареза (колумбийского), Тринканы и Педру Гонсалвеша (под вопросом, в последнем матче хромал), либо героически выстоит, как против «Слована» и «Селтика». Хотелось бы второй вариант, но предпосылок для первого слишком много...» — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».