«Краснодар» благополучно добрался из Самары в аэропорт Пашковский

Футболисты и тренерский штаб «Краснодара» благополучно добрались до аэропорта Пашковский из Самары. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Перелёт продлился три часа. «Краснодар» впервые за три года прилетел непосредственно в родной город с выездного матча. Задержка рейса из Самары составила полтора часа.

Ранее сегодня в СМИ появились новости, что «Краснодар» не может вылететь из Самары из‑за закрытия аэропорта Курумоч. Накануне, 17 сентября, чёрно-зелёные провели матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». Встреча на «Солидарность Самара Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу «быков».