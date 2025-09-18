Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» благополучно добрался из Самары в аэропорт Пашковский

«Краснодар» благополучно добрался из Самары в аэропорт Пашковский
Комментарии

Футболисты и тренерский штаб «Краснодара» благополучно добрались до аэропорта Пашковский из Самары. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Перелёт продлился три часа. «Краснодар» впервые за три года прилетел непосредственно в родной город с выездного матча. Задержка рейса из Самары составила полтора часа.

Ранее сегодня в СМИ появились новости, что «Краснодар» не может вылететь из Самары из‑за закрытия аэропорта Курумоч. Накануне, 17 сентября, чёрно-зелёные провели матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». Встреча на «Солидарность Самара Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу «быков».

Материалы по теме
«Краснодар» не может покинуть Самару из-за закрытия аэропорта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android