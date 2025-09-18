Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист сборной России обошёл Месси и Роналду по трансферной стоимости

Батраков обошёл Месси и Роналду по трансферной стоимости
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим российским футболистом по версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt. По итогам последнего обновления трансферный ценник Батракова взлетел до € 23 млн. Таким образом, хавбек сборной России обошёл по стоимости таких легенд мирового футбола, как Лионель Месси («Интер Майами», € 18 млн) и Криштиану Роналду («Аль-Наср», € 12 млн).

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний Батраков принял участие в 11 играх во всех турнирах за «Локомотив», где забил 10 мячей и сделал две результативные передачи. Ранее другой авторитетный портал CIES оценил Батракова в сумму от € 41 млн до € 47 млн.

Материалы по теме
Агент Батракова: оценка Transfermarkt стоимости Алексея соответствует реальности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android