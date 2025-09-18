Джикия ответил, справедливо ли с ним поступил «Спартак», не предложив новый контракт

Экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия, ныне выступающий за турецкий «Антальяспор», ответил на вопрос, справедливо ли с ним поступило руководство красно-белых, не предложив новый контракт. Джикия покинул «Спартак» 18 мая 2024 года на правах свободного агента. Сообщалось, что у футболиста был конфликт с на то время главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

— Тебе предлагали продлить контракт на других условиях или вообще не предлагали?

— Никто мне не предлагал контракт.

— Неправильно же по отношению к капитану «Спартака» так поступать?

— Таких случаев много было. Не я первый, не я последний, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Георгий Джикия выступает за «Антальяспор» с июля 2025 года. В турецкой Суперлиге-2025/2026 экс-защитник сборной России принял участие в пяти матчах и отметился одним забитым мячом.