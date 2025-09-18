Юрий Сёмин высказался о голе Хвичи Кварацхелии в матче «ПСЖ» — «Аталанта»
Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о голе грузинского вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии во встрече с «Аталантой». Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались французский «ПСЖ» и итальянская «Аталанта». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сандро Шерер из Швейцарии. Победу со счётом 4:0 праздновали французы.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Маркиньос – 3' 2:0 Кварацхелия – 39' 3:0 Мендеш – 51' 4:0 Рамуш – 90+1'
«Хвича поддерживает свой высочайший уровень. В такой команде громадная конкуренция. Нужно играть каждый матч на своих максимальных возможностях, что он сегодня и делает», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
