Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин высказался о голе Хвичи Кварацхелии в матче «ПСЖ» — «Аталанта»

Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о голе грузинского вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии во встрече с «Аталантой». Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались французский «ПСЖ» и итальянская «Аталанта». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сандро Шерер из Швейцарии. Победу со счётом 4:0 праздновали французы.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Маркиньос – 3'     2:0 Кварацхелия – 39'     3:0 Мендеш – 51'     4:0 Рамуш – 90+1'    

«Хвича поддерживает свой высочайший уровень. В такой команде громадная конкуренция. Нужно играть каждый матч на своих максимальных возможностях, что он сегодня и делает», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

