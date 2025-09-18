Гандри рассказал о встрече с болельщиком, который вернул ему футболку с трибуны

Защитник грозненского «Ахмата» Надер Гандри рассказал, что встретился с болельщиком, которому сначала подарил футболку во время матча Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2), но затем её пришлось вернуть, так как удаление игрока было отменено.

«После моего удаления я сразу спросил у рефери, показавшего мне красную карточку, будет ли потом проверка вместе с видеоассистентом судьи. После того как он сказал: «Нет», а я уже уходил в раздевалку, заметил на трибунах парня с флагом Туниса. Я решил подарить этому мальчику свою футболку, но в подтрибунном тоннеле меня окрикнул администратор команды, когда рефери изменил своё решение.

Фото: ФК «Ахмат»

Из-за того, что у меня было мало времени вернуться в игру в конце матча, я остановил нашего администратора, который шёл в раздевалку за второй игровой футболкой. И всё-таки решил попросить у мальчика ту майку обратно. После матча я пригласил его в гостиницу, в которой мы жили, и подарил ему эту футболку. Рад, что он меня понял (улыбается). Получилось забавно. В моей карьере раньше не было таких случаев. Благодарен этому парню за то, что он меня понял в той ситуации и вернул мою майку, чтобы я смог доиграть матч», — приводит слова Гандри телеграм-канал «Ахмата».