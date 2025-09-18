Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гандри рассказал о встрече с болельщиком, который вернул ему футболку с трибуны

Гандри рассказал о встрече с болельщиком, который вернул ему футболку с трибуны
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник грозненского «Ахмата» Надер Гандри рассказал, что встретился с болельщиком, которому сначала подарил футболку во время матча Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2), но затем её пришлось вернуть, так как удаление игрока было отменено.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43'     2:0 Соболев – 59'     2:1 Гандри – 73'    

«После моего удаления я сразу спросил у рефери, показавшего мне красную карточку, будет ли потом проверка вместе с видеоассистентом судьи. После того как он сказал: «Нет», а я уже уходил в раздевалку, заметил на трибунах парня с флагом Туниса. Я решил подарить этому мальчику свою футболку, но в подтрибунном тоннеле меня окрикнул администратор команды, когда рефери изменил своё решение.

Фото: ФК «Ахмат»

Из-за того, что у меня было мало времени вернуться в игру в конце матча, я остановил нашего администратора, который шёл в раздевалку за второй игровой футболкой. И всё-таки решил попросить у мальчика ту майку обратно. После матча я пригласил его в гостиницу, в которой мы жили, и подарил ему эту футболку. Рад, что он меня понял (улыбается). Получилось забавно. В моей карьере раньше не было таких случаев. Благодарен этому парню за то, что он меня понял в той ситуации и вернул мою майку, чтобы я смог доиграть матч», — приводит слова Гандри телеграм-канал «Ахмата».

Материалы по теме
Видео
Гандри забрал у фаната подаренную футболку в игре с «Зенитом» после отмены удаления VAR
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android