«У кого-то начало плохое, а у кого-то конец». Мамаев — о «Спартаке» в этом сезоне РПЛ

Бывший полузащитник ряда российских клубов Павел Мамаев высказался об игре и результатах московского «Спартака» в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Так, Мамаев призвал не торопиться с выводами относительно выступлений той или иной команды прямо сейчас.

— Как вам ситуация в чемпионате?
— Рано о чём-то говорить, сыграно ещё мало туров.

— «Спартак» не лучший результат показывает.
— Тур-другой пройдёт, и у них будет два очка от первого места. Цыплят по осени считают. У кого-то начало плохое, а у кого-то конец. В прошлом году «Спартаком» все восхищались осенью, а весной что было? Лучше, чтобы все восторгались на протяжении всего чемпионата, — приводят слова Мамаева «Известия».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Краснодар», который набрал 19 очков по результатам восьми проведённых матчей. Второе место занимает «Балтика» (16), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (16). «Спартак» — восьмой (12). В зоне вылета находятся «Сочи» (1) и «Акрон» (6).

