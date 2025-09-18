Руслан Пименов — о новой стоимости Батракова: достойная цена за качественного футболиста

Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался о новой рыночной стоимости полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова по версии Transfermarkt. Интернет-портал оценил 20-летнего хавбека железнодорожников в € 23 млн.

— Стоимость Алексея Батракова, по данным Transfermarkt, возросла до € 23 млн, и он стал самым дорогим российским футболистом.

— Достойная цена за качественного футболиста. Что касается перехода в европейский клуб, Алексей сам разберётся, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Батраков провёл 11 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.