Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: «БроукБойз» на голову сильнее Второй лиги

Тарханов: «БроукБойз» на голову сильнее Второй лиги
Комментарии

Известный отечественный тренер Александр Тарханов сравнил уровень Медиалиги и Второй лиги. Он считает, что медийные клубы сильнее в данном сравнении.

«Вторая лига у нас очень слабая, а Медиалига — сильнее. Сравнить Смолова, Ари, Яковлева, Соснина — они прошли РПЛ и на голову сильнее уровня Второй лиги.

Смотрел матч «БроукБойз» и «Сатурна» — они были просто сильнее и переиграли соперника. В Медиалиге играют профессиональные футболисты, поэтому «Броуки» выглядят сильнее. Но когда попадутся на команду из Первой лиги, там уже будет сложнее», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Президент «БроукБойз» подтвердил участие Смолова и Ари в матче Кубка России с «Соколом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android