Тарханов: «БроукБойз» на голову сильнее Второй лиги

Известный отечественный тренер Александр Тарханов сравнил уровень Медиалиги и Второй лиги. Он считает, что медийные клубы сильнее в данном сравнении.

«Вторая лига у нас очень слабая, а Медиалига — сильнее. Сравнить Смолова, Ари, Яковлева, Соснина — они прошли РПЛ и на голову сильнее уровня Второй лиги.

Смотрел матч «БроукБойз» и «Сатурна» — они были просто сильнее и переиграли соперника. В Медиалиге играют профессиональные футболисты, поэтому «Броуки» выглядят сильнее. Но когда попадутся на команду из Первой лиги, там уже будет сложнее», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.