Игрок «Ахмата» Касинтура: прекрасно понимаем, насколько Черчесов сильный тренер

Футболист «Ахмата» Эгаш Касинтура высказался о главном тренере грозненского клуба Станиславе Черчесове. Он высоко оценил тренерские качества российского специалиста.

«Мы все прекрасно понимаем, насколько Черчесов сильный тренер, с каким опытом. У него в прошлом большая карьера игрока. Мы пытаемся понять его мысль, чтобы на поле проявлять свои лучшие качества. Когда Станислав Саламович только пришёл, он начал работать над обороной, потому что до него мы много пропускали. Теперь более организованно играем в обороне, и в атаке что-то стало получаться», — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.