Стало известно, кто прокомментирует центральный матч 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»

Роман Нагучев прокомментирует центральный матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Матч ТВ» в своём телеграм-канале.

Встреча между чёрно-зелёными и сине-бело-голубыми пройдёт в воскресенье, 21 сентября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30 мск.

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Краснодар», который набрал 19 очков по результатам восьми проведённых матчей. Второе место занимает «Балтика» (16), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (16). «Зенит» — шестой (13).