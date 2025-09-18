Стало известно, кто прокомментирует центральный матч 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»
Роман Нагучев прокомментирует центральный матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Матч ТВ» в своём телеграм-канале.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Встреча между чёрно-зелёными и сине-бело-голубыми пройдёт в воскресенье, 21 сентября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30 мск.
По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Краснодар», который набрал 19 очков по результатам восьми проведённых матчей. Второе место занимает «Балтика» (16), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (16). «Зенит» — шестой (13).
