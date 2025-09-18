Булыкин — о победе «Динамо» над «Сочи»: матчи неправильного Кубка мало о чём говорят

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о победе московского «Динамо» в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (4:0).

«Что касается разгромной победы «Динамо» над «Сочи», матчи неправильного Кубка России мало о чём говорят. Там можно проигрывать и продолжать играть. Кубок России не показатель. Такие игры можно не брать в расчёт, ведь некоторые команды играют смешанными составами, а некоторые футболисты играют вполсилы. Всё самое главное происходит в матчах РПЛ. Лучший показатель того, как ты играешь, — выступление в чемпионате и место, которое занимаешь. Да, матч Кубка России может поднять настроение, но игра РПЛ намного важнее и серьёзнее», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.