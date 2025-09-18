Скидки
Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
20:45 Мск
Булыкин — о победе «Динамо» над «Сочи»: матчи неправильного Кубка мало о чём говорят

Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о победе московского «Динамо» в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (4:0).

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 10'     0:2 Скопинцев – 22'     0:3 Маричаль – 36'     0:4 Тюкавин – 50'    

«Что касается разгромной победы «Динамо» над «Сочи», матчи неправильного Кубка России мало о чём говорят. Там можно проигрывать и продолжать играть. Кубок России не показатель. Такие игры можно не брать в расчёт, ведь некоторые команды играют смешанными составами, а некоторые футболисты играют вполсилы. Всё самое главное происходит в матчах РПЛ. Лучший показатель того, как ты играешь, — выступление в чемпионате и место, которое занимаешь. Да, матч Кубка России может поднять настроение, но игра РПЛ намного важнее и серьёзнее», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

