«Спартак» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 18 сентября, состоится матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Спартак» и «Ростов» из Ростова-на-Дону. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, московский «Спартак» набрал семь очков за три матча Пути РПЛ Кубка России. Команда Деяна Станковича идёт на втором месте в группе C. У «Ростова» 0 очков и последнее место в квартете.