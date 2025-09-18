Скидки
Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Наполи: прямая онлайн-трансляция матча 1-го тура Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск 18 сентября 2025 года

«Манчестер Сити» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск
Комментарии

Сегодня, 18 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша французская команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
