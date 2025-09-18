Непомнящий: Кисляк взрослый не по годам, помню таким Семака в ЦСКА

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о полузащитнике ПФК ЦСКА Матвее Кисляке, сравнив его с бывшим футболистом сборной России Сергеем Семаком.

«Кисляк мне очень нравится, очень! Он взрослый не по годам. Помню Семака в двадцатилетнем возрасте, когда он играл в ЦСКА и был капитаном. Хотелось бы, чтобы Кисляк как можно дольше был у нас.

Я за то, чтобы молодые футболисты играли в России и мы их видели. Многие говорят, что надо быстрее ехать в Европу, но мне хотелось бы, чтобы мы видели незабываемую роль наших молодых игроков», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.