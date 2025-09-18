Экс-игрок «Рубина» Кабзе: верю, что когда-нибудь команда станет чемпионом

Турецкий бывший нападающий «Рубина» Хасан Кабзе признался, что до сих пор следит за казанским клубом. Он выразил надежду, что однажды «Рубину» удастся завоевать чемпионский титул Мир Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, я слежу за «Рубином», на связи с некоторыми игроками. Для меня время в этой команде было незабываемым! Они вылетали в Первую лигу, но сейчас вернулись. Надеюсь, у них будет всё хорошо. Верю, что когда-нибудь они станут чемпионами», — сказал Кабзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Рубин» набрал 14 очков в восьми матчах и занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги пятое место.