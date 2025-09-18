Скидки
Мамаев: вся страна кричала, что Соболев не футболист, а сейчас никто ничего не говорит

Аудио-версия:
Бывший полузащитник ряда российских клубов Павел Мамаев высказался об игре и результатах московского «Динамо», приведя в пример нападающего «Зенита» Александра Соболева. Форвард сине-бело-голубых забил четыре гола и сделал две результативные передачи в 10 матчах этого сезона.

— Результатами «Динамо» пока не блещет.
— Как и со «Спартаком», пройдёт ещё пару туров, и они, к примеру, будут в тройке. Не спешите с выводами. Про Соболева вся страна в прошлом году кричала, что он не футболист. Сейчас он забивает и отдаёт. И никто теперь ничего не говорит, — приводят слова Мамаева «Известия».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Краснодар», который набрал 19 очков по результатам восьми проведённых матчей. Второе место занимает «Балтика» (16), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (16). «Динамо» — девятое (9). В зоне вылета находятся «Сочи» (1) и «Акрон» (6).

Комментарии
